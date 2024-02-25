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İstanbul'da Organize Fuhuş Operasyonu: 2'si Kadın 9 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul'da yapılan operasyonda, organize bir şekilde fuhuş yaptıran 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhuşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonda, şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi ve evlerde yapılan baskınlarda 9 cep telefonu ile birlikte 29 bin 200 lira ve 2 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul'da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptıran 2'si kadın 9 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Operasyon, polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, organize bir şekilde fuhuş yaptıran şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda fuhuşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilen 9 cep telefonu inceleme altına alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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