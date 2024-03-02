Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Metro'da hayrete düşüren görüntü: Yolculara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı

Güncelleme:

İstanbul'da bir Metro'da yolculuk yapan bir şahıs, Metro içerisinde bulunan diğer yolculara aldırış etmeden elindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da bir Metro'da hayrete düşüren görüntü: Yolculara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı

İSTANBUL - İstanbul'da Metro'da yolculuk yapan bir şahıs, Metro içerisinde bulunan diğer yolculara aldırış etmeden elindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te geniş çaplı narkotik denetimi yapıldı. Beyazıt'ta yapılan denetimlerde ekipler tarafından durdurulan H.A., isimli şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., daha sonra emniyete sevk edildi.

Aynı gün içerisinde Metro'da uyuşturucu madde kullanmış

Yapılan incelemelerde aynı şahsın aynı gün içerisinde bir Metro içerisinde pet şişe yardımıyla uyuşturucu madde kullandığı anlara ait sosyal medyada görüntüleri olduğu tespit edildi. Görüntülerde H.A.,'nın Metro içerisinde bulunan diğer yolculara aldırış etmeden elindeki pet şişe ile uyuşturucu madde kullandığı ve güçlükle ayakta durduğu görülüyor.

Gözaltında bulunan H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title