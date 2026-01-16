"Kolay gelsin" diyerek yarım kilo altın çaldı: Soyulan kuyumcunun oğlu konuştu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde olan yarım kilo altının çalındığı kuyumcunun oğlu konuştu. Efe Özal, "Biz burada değildik, babamın başına geldi. İçeride bir müşterisi varmış. Şahsın yüzünde cerrahi maske ve kafasında şapka var. Çantasından silah çıkararak direkt kolay gelsin diye içeri giriyor. Ondan sonra soygunu gerçekleştiriyor. 30 saniyede biten bir olay" dedi.

Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bir kuyumcuda saat 18.00'de meydana gelen olayda maskeli bir kişi, kuyumcuda müşteri olduğu sırada iş yerine silahıyla girerek, iş yeri sahibini tehdit etmiş, yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını söylemişti. Yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan hırsız olay yerinden kaçmıştı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

"Kolay gelsin diye içeri giriyor, ondan sonra soygunu gerçekleştiriyor"

Soyulan kuyumcunun sahibinin oğlu Efe Özal konuştu, "Biz burada değildik, babam buradaydı. Olay akşamüstü saat 18.45'te olmuş. İçeride infaz memuru olan bir müşterisi varmış. Şahsın yüzünde cerrahi maske ve kafasında şapka var. Çantasından silah çıkararak direkt kolay gelsin diye içeri giriyor. Ondan sonra soygunu gerçekleştiriyor. 30 saniyede biten bir olay. Maalesef bizim sektörde oluyor. Sigortamız da yok. Çünkü daha önce de başımıza geldi. Sigorta şirketleri riskli buluyor. Sigorta yapmıyor. Tahmini yarım kiloya yakın bilezik gitmiş. Muhtemelen yakalanır" dedi. - İSTANBUL