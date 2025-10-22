Haberler

İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 4 Dakikada Altınlar Çalındı

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen soygunda, 6 maskeli şahıs camı kırarak kuyumcuya girdi ve sadece 4 dakikada vitrindeki altınları çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişi, yaklaşık 4 dakika içinde vitrindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 kişil, dış cephenin camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 kişi bir kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı. Yaklaşık 4 dakika içinde kuyumcudaki tüm ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde maskeli şahısların camı kırarak içeri girdikleri, ellerindeki çantalara altınları doldurup hızla dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
