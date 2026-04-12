Arnavutköy'de kadın kuaföründe "ödeme yapmadan kaçtı" iddiası

Arnavutköy'deki bir kuaförde yaklaşık 3 saat süren hizmetin ardından bir kadın ödeme yapmadan iş yerinden ayrıldı. İşletmeci durumu gece saatlerinde fark etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, Nezahat Kocayiğit'in işlettiği kuaföre müşteri gibi gelen bir kişi, yaklaşık yarım saat sıra bekledikten sonra işlem yaptırmaya başladı. İşlemler sırasında farklı hizmetler de talep eden kadının, bu şekilde iş yerinde uzun süre vakit geçirdiği ve yaklaşık 3 saat boyunca saç ve makyaj işlemleri yaptırdığı belirtildi. Ardından da ödeme yapamadan kuaförden ayrıldı.

Yoğunluk nedeniyle durumun fark edilmediğini belirten işletmeci Nezahat Kocayiğit, "Normal bir çalışma günümüzdü. Kendisi müşteri gibi içeriye girdi, yaklaşık yarım saat sıra bekledi. Daha sonra işlemlerini yapmaya başladık. Farklı işlemler de yaptıracağını söyleyerek burada vakit geçirdi. Yaklaşık 3 saat ilgilendik ve 2 bin TL'nin üzerinde işlem yaptık. O gün çok yoğunduk, ayrıca yakınımızın nişanı vardı, ona hazırlanıyorduk. Olay saat 17.00-18.00 civarında oldu ama biz dolandırıldığımızı gece 02.00'de fark ettik" dedi.

Şahsın işlemlerin ardından iş yerinden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği ifade edilirken, kadının kuaför dükkanına geldiği içeride sıra beklediği ve hızla dükkandan ayrıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
