İstanbul'da Kaybolan Rus Yüzücü için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı. Svechnikov'un kaybolmasının 6'ıncı gününde arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL