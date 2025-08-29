İstanbul'da Kaybolan Rus Yüzücü için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Kaybolan Rus Yüzücü için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u bulmak için arama çalışmaları 6. günde devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla arama yapıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı. Svechnikov'un kaybolmasının 6'ıncı gününde arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.