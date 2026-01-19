Haberler

Sultangazi'de çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki otomobile zarar verdi

Sultangazi'de çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki otomobile zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir binanın çatısında biriken kar, park halindeki otomobilin üzerine düşerek büyük maddi hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Sultangazi'de kar yağışı nedeniyle bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karın ağırlığıyla otomobilin çatısında çökmeye neden olurken, cam ve kaput kısmında da hasar oluştu.

Araç sahibi Hüseyin Koçer, "Kar nedeniyle bugün işe gitmediğim için evdeydim. Yüksek bir ses geldi, dışarı çıktık. Benim arabamın üzerine kar düşmüş. Baktım, araçta bayağı hasar var. Karşı komşuyla irtibata geçtik ama yanaşmıyor. Aracın tavanında, camında ve kapısında hasar var. Ben de tamirciyim, bunun en az 150 bin TL masrafı var. Daha sonra gereken bütün işlemleri başlatacağız" dedi.

Yaşanan olay sonrası otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken aracın zarar gördüğü anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi