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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 farklı suçtan aranan bir şahsı yakaladı. Sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklandı.

İstanbul'da ' Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik' suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan ve hakkında 23 yıl 10 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Esenler'de yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında ise sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Göçmen Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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