İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer'de 'forex' dolandırıcılığı yapan çağrı merkezi işlevi gören bir operasyon gerçekleştirildi. 140 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer'de yatırım adı altında 'forex' dolandırıcılığı yaparak kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri iddia edilen 140 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarının tespit edilerek önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de yatırım adı altında 'forex' dolandırıcılığı yapıldığı, kurulan çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 90'ı erkek 50'si kadın olmak üzere toplam 140 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijitallerinde yapılan ön incelemede, 'bit finance', 'narafx', 'ngbackoffice.pro' ve 'hedef.ui' adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan kontrol edildiğinde ise dünya genelinde çokça şikayet olduğu belirlendi.

Öte yandan şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, oturum ve çalışma izinlerine ilişkin kontrollerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

