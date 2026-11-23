İstanbul'da fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin adliyeye sevk işlemi böylece gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı