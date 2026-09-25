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İstanbul'da fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal'ın da dahil olmak üzere, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Ali Rıza İncekaya, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklandı.

2 adli kontrol

Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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