İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışmalar kapsamında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

512 kilo 786 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda; 255 kilo skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain olmak üzere toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul'umuzda son bir hafta içerisinde 9 ilçede yaptığımız operasyonlar sonucunda; 21 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol almıştır. Operasyonlar kapsamında 510 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş; skank, metamfetamin, kokain olmak üzere. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
