İstanbul'da mali müşavir operasyonu: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerin sahte fatura düzenleyerek devlete 69 milyon TL zarar verdikleri tespit edildi. 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi. Haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlenlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

