İstanbul'da Borsa Manipülasyonu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da yürütülen borsada manipülasyon soruşturması kapsamında örgüt liderinin de arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüpheli şahısların piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. İstanbul Merkezli Muğla'da düzenlenen operasyonda örgüt ele başı olduğu ileri sürülen Ünsan Ban ve beraberindeki şüpheliler Fethiye'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Ünsan Ban, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan, diğer şüpheliler Ünal Ban ile Ahmet Karakaş 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca şüpheliler hakkında 'Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet' suçundan ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. - İSTANBUL