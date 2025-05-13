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Üzerinden çıkanlar 250 miyonluk vurgunu aydınlattı

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İstanbul Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla pırlanta getiren şebeke çökertildi. Yabancı uyruklu şüphelinin valizlerinden çıkan pırlanta, 250 milyon liralık vurgunun da ortaya çıkmasını sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan bir suç şebekesini tespit etti.

Yurt dışından Türkiye'ye sokulan 250 milyon liralık kaçak pırlanta ve zümrüt polise takıldı

ÜZERİNDEN 58 GRAM PIRLANTA VE ALTIN TAKI ÇIKTI

Pırlanta kaçakçılarının yurt dışından kaçak yollardan değerli taş getireceği bilgisini alan polis, şüphelilerin havayolunu kullandığını tespit etti. Bunun üzerine İstanbul'daki havalimanlarında tedbir alan emniyet ekipleri, yoğunlaşan çalışmaların sonunda dün İstanbul Havalimanı üzerinden yurda giriş yaptığı görülen ve hal hareketlerinden şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Yolcunun ilk olarak üst araması yapıldı. Şüphelinin üstünde 58 gram pırlanta ve altın takılar ele geçirildi. Adı açıklanmayan pırlanta kaçakçısı gözaltına alınırken, operasyon genişletildi. Çalışmaların devamında; değerli taşların yasadışı yollarla ülkeye getirilerek, şebeke tarafından piyasaya sürüleceği ve büyük bir vurguna hazırlandıkları anlaşıldı.

Yurt dışından Türkiye'ye sokulan 250 milyon liralık kaçak pırlanta ve zümrüt polise takıldı

EVİNDE ELE GEÇİRİLENLERİN DEĞERİ 250 MİLYON LİRA

Havalimanında gelen yolcu terminalinde yakalanan ve üzerinde 58 gram pırlanta ve altın takılar çıkan şüpheli şahsın Fatih ilçesinde bulunan ikamet adresine yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Beş katlı bir apartmanın üçüncü katındaki daireye düzenlenen baskında 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lirayı bulan 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taşlarla 940 adet değerli taş ile işlenen kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

Yurt dışından Türkiye'ye sokulan 250 milyon liralık kaçak pırlanta ve zümrüt polise takıldı

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Yakalanan pırlanta kaçakçısı yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında "5607 SKM" suçundan oluşan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan havalimanında ve Fatih'teki evde ele geçirilen pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist, değerli taş ile işlenen kolye, yüzük ve küpeler emniyette sergilendi.

Yurt dışından Türkiye'ye sokulan 250 milyon liralık kaçak pırlanta ve zümrüt polise takıldı

Üzerinden çıkanlar 250 miyonluk vurgunu aydınlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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