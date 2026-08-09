İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından ismini Sebahattin Şirin olarak de
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun'un 14-15. maddelerine muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı