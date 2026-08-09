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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından ismini Sebahattin Şirin olarak de

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun'un 14-15. maddelerine muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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