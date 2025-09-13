Haberler

İstanbul Arnavutköy'de Endüstri Bölgesinde Yangın

İstanbul Arnavutköy'de Endüstri Bölgesinde Yangın
Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de özel bir endüstri bölgesinde çıkan yangında 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve polis inceleme başlattı.

Yangın saat 00.15 sıralarında Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi'nde yer alan özel endüstri bölgesinde çıktı. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sirayet nedeniyle yangını güçlükle de olsa kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini sağladı. Yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangının söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili çalışma başladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
