İstanbul Altın Rafinerisi'ne Operasyon: 21 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere döviz desteği suistimali iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devletin ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği desteği suistimal ettiği iddiasıyla İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında devletin şirketlere döviz girişi için verdiği yüzde 3'lük desteği suistimal ettiği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. 21 kişi sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. - İSTANBUL

