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Isparta'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük meydana geldi: 1 işçi yaralandı

Isparta'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük meydana geldi: 1 işçi yaralandı
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Isparta'da Gençlik ve Spor Merkezi bahçesinde kanalizasyon hattında çalışan işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralandı. AFAD ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da Gençlik ve Spor Merkezi'nin bahçe kısmında kanalizasyon hattında çalışma yapan işçi, meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralandı.

Olay, sabah saat 09.20 sıralarında Kepeci Mahallesi 116. Caddesi'ndeki Gençlik ve Spor Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıhhi tesisatçı olarak görev yapan Recep G. (30) bahçedeki kanalizasyon hattında çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçi için bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilen yaralı işçi, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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