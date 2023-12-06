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Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan Ağ Ele Geçirildi

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Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde bin 400 metre kaçak avcılıkta kullanılan ağ ele geçirildi. Denetimler sonucunda ağa takılan canlı su ürünleri göle geri bırakılırken, ele geçirilen ağa yasal işlem yapıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde bin 400 metre kaçak avcılıkta kullanılan ağ ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ve denetim ekibi ve Eğirdir İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Eğirdir Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Gelendost Sarıkamış avlak sahası, Hacılar ve Yeşilköy kıyı şeridinde yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanıldığı tahmin edilen, göz açıklığı yasal sınırların altında, markasız 7 takım bin 400 metre ağ ele geçirildi. Ağa takılan canlı su ürünleri göle geri bırakılırken, ele geçirilen ağa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Eğirdir Isparta 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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