Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Kaçak Avcılıkla Mücadelede 500 Kaçak Kerevit Sepeti Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 500 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi. Denetimler sonucunda kerevitler göle iade edildi.

Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 500 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerce 10 Aralık tarihinde Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirilen ortak su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 500 adet kerevit sepeti tespit edilerek ele geçirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre kerevit sepetlerine el konularak canlı olan kerevitler göle iade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Eğirdir Isparta Hayvan Hakları Çevre Kaçakçılık 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title