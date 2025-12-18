Isparta'da iç giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir iç giyim ve çeyiz dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U.'ya ait iç giyim ve çeyiz dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA