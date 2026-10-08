İspanya'da tahliyesi protesto ve erken seçim kararı getiren 87 yaşındaki kadın öldü

İspanya'da kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden sedyeyle çıkarılmasıyla protestolara ve erken seçim kararı alınmasına yol açan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, hayatını kaybetti.

İspanya'da Madrid Kiracılar Sendikasından yapılan açıklamada, 23 Eylül'de kirasını ödeyemediği gerekçesiyle polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından evinden sedyeyle çıkarılan ve tahliyesiyle önce geniş çaplı protestolara, daha sonra erken seçime gidilmesine neden olan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Abascal, 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evinden tahliye edilmesinden bu yana şiddetli anksiyete ve halsizlik nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Abascal'ın ölüm haberinin ardından binlerce kişi Puerta del Sol meydanından parlamentoya doğru yürüyüşe geçti. Protestocular, "Bu bir ölüm değil. Bu bir cinayet" şeklinde slogan attı.

Sendikalar konut sorunları nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel grev ilan etti.

Konut krizinin sembolü olmuştu

87 yaşındaki kadının, bir yatırım fonunun evini satın almasının ardından kirasına yapılan yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden tahliye edilmesi ülke genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. Yasal düzenlemelerdeki boşluklar, ev sahibinin yaşlı kadının kirasını 500 euro seviyesinden 2 bin 650 euroya yükseltmesine izin vermişti. Kira daha sonra bin 650 euro seviyesine indirilmiş olsa da bu miktar kadının emekli maaşından 300 euro daha fazla olduğu için kadın evini boşaltmak zorunda kalmıştı. Ülke genelinde geniş çaplı protestolar patlak verirken, parlamento tahliyeleri sınırlamayı ve kira baskısını azaltmayı amaçlayan kararnameleri reddetmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise 29 Kasım'da erken seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı.

Evi yatırım fonu tarafından satın alınmıştı

Avukatı, Abascal'ın ölümünden önce ev sahibiyle 8 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve bu anlaşmanın kendisine eve dönme ve kirayı aynı miktarda ödemeye devam etme imkanı sağlayacağını ifade etti. Avukat, Abascal'ın anlaşmayı iyileştikten sonra imzalamayı planladığını, ancak hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı