İskenderun'da Motosiklet Tamircilerine Denetim

İskenderun'da Motosiklet Tamircilerine Denetim
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamircilerine yönelik denetimlerde 23 iş yeri kontrol edildi. 8 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamircilerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 23 iş yeri denetlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince İskenderun genelinde faliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik olarak uygulama yapıldı. Ekipler tarafından 23 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde; 150 motosiklet kontrol edildi ve 80 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 8 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 iş yerinin ikinci el satış sözleşmesi yapmadığı ve 4 iş yerinin vergi levhasının bulunmadığı belirlendi. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle iş yerlerine gerekli idari işlemler uygulandı.

Ayrıca 1 motosikletin hacizli-yakalamalı olduğu, 3 motosikletin ise plakasız olduğu tespit edildi. Bu nedenle toplam 4 motosiklet sürücüsüne idari trafik cezası kesildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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