İskenderun'da Hurdacılara Yönelik Denetim: 11 İş Yeri Kontrol Edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 11 hurda iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde ruhsat, vergi levhası, fatura düzeni ve kamera kayıt sistemine dair eksiklikler tespit edildi. 8 iş yerine idari yaptırım cezası uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 11 iş yeri denetlendi.
Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince İskenderun genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. 11 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde; 35 şahıs sorgulandı, 3 iş yerinin ruhsatı, 3 iş yerinin vergi levhası olmadığı, 6 iş yerinin düzenli fatura tutmadığı, 6 iş yerinde düzenli olarak ikinci el alım satım sözleşmesinin yapılmadığı, 3 iş yerinde kamera kayıt sisteminin olmadığı, 2 iş yerinin gelir pusulası belirtmediği tespit edildi. 8 iş yerine idari yaptırım cezası uygulandı. - HATAY