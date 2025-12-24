İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim yapıldı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da 20 araç kiralama firmasını denetledi. Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edilerek idari işlemler yapıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İskenderun'da faaliyet gösteren araç kiralama ve rent a car firmalarına denetim gerçekleştirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 farklı uygulamada 20 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde; 1 iş yerinin kira sözleşmesi yapmadığı, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı, 1 iş yerinin gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu ve 2 iş yerinde araç takip cihazı (GPS) bulunmadığı tespit edildi.
Tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY
