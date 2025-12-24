Haberler

İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim yapıldı

İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da 20 araç kiralama firmasını denetledi. Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edilerek idari işlemler yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İskenderun'da faaliyet gösteren araç kiralama ve rent a car firmalarına denetim gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 farklı uygulamada 20 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde; 1 iş yerinin kira sözleşmesi yapmadığı, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı, 1 iş yerinin gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu ve 2 iş yerinde araç takip cihazı (GPS) bulunmadığı tespit edildi.

Tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Ankara'daki uçak kazası sonrası düğmeye bastı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı