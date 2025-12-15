'Türkiye'deki iş kazalarının yüzde 90'ı tedbirlerin gereksiz görülmesinden kaynaklanıyor'

Türkiye'de trafik kazalarından sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan iş kazalarının ülke ekonomisine yıllık maliyetinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtildi. Aydın'da iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren ilk kurumlardan biri olan Polat OSGB sorumlu Müdürü İş Güvenliği Uzmanı Emin Tükel, iş güvenliği konusunda alınan tedbirlerin bir masraf değil yatırım önemli bir yatırım olduğunu belirterek herkesin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na riayet etmesini tavsiye etti.

Ülkemizde 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe giren bu kanunun 2025 yılı itibariyle tehlike sınıfı gözetmeksizin tüm iş yerlerinde uygulamaya geçtiğini kaydeden Tükel, "Bu kanun ile ilgili süreçte yaklaşık 13 yıllık süreç geride kaldı. Bu süreçte pek çok tartışmalara neden oldu. Ancak geride kalan süreçte iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ve bu kapsamda alınan tedbirlerinin bir masraf değil yatırım olduğu görüldü. Verilere göre; Kısa süre öncesine kadar ülkemizde meydana gelen iş kazalarının nerdeyse tamamı insan kaynaklı yani ihmal ve gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanıyordu. Türkiye'nin iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin karnesine bakıldığında istatistiki verilere göre; İş kazalarında ülkemiz maalesef Avrupa da ilk sıralarda yer alıyordu. Bu kazaların ülke ekonomisine yıllık maliyeti de 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyordu. Oysa bu maliyetin yüzde 25'i tedbire harcansa yaşanan can kaybı ve acının yanında ülke ekonomisine 7.5 milyar dolar katkı sağlanmış olur" dedi.

"Formalite değil gerçekten eğitim alıp kurallara uyalım"

Sağlıklı bir iş hayatı için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kuralları formaliteden değil gerçekten uyulması gerektiğini kaydeden Polat OSGB sorumlu Müdürü İş Güvenliği Uzmanı Emin Tükel, "İş güvenliği uzmanı olarak karşılaştığımız en büyük sorun farkındalık eksikliği. İşverenler genellikle İSG hizmetini bir maliyet gibi görebiliyorlar. Oysa alınmayan her önlem, ileride daha büyük bir maliyet ve telafisi olmayan sonuçlar doğuruyor. Tehlike sınıfı ne olursa olsun artık tüm işyerleri İSG hizmeti almak zorunda" diyerek kazaların genellikle basit önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

İş kazalarına en fazla neden olan sebep olan durumları da sıralayan Tükel, "Elektrik panoları düzenli olarak kontrol edilse; Makine koruyucuları kapatılsa; Yüksekte çalışma ekipmanı işe göre ve TS EN standartlarına uygun olsa; Kimyasal etiketleri güncel olsa, Verilecek eğitimlerle farkındalık artırılsa; Çalışanlara yılda en az bir kez eğitim verilse birçok ağır yaralanma ve ölüm vakalarının önüne geçilmiş olur. Maalesef ülkemizde en büyük tehlike 'Bana bir şey olmaz' anlayışı. Çalışanlarda sıkça görülen alışkanlık kaynaklı risk alma davranışı, Türkiye'deki iş kazası oranlarının yükselmesinin başlıca nedenlerinden biri. Kişisel koruyucu ekipman takmamak bir cesaret değil, istatistiksel olarak bir kumardır. ve bu kumarın kaybedeni çoğu zaman çalışan olur" diye konuştu. - AYDIN