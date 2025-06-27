İş Adamı Fatih Fil'e Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

İş Adamı Fatih Fil'e Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil'e gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda bacağına kurşun isabet eden Fil'in sağlık durumu iyi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil'in silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Haziran günü saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6 şüpheli yakalandı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmalarda olayın şüphelileri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirilirken olay ile bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi de gözaltını alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Öte yandan Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih Fil'in yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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