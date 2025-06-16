İranlı Turistler Türkiye'den Ülkelerine Dönüyor

İranlı Turistler Türkiye'den Ülkelerine Dönüyor
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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan dönen İranlı turistlerde bir artış gözlemleniyor. İranlı ziyaretçiler, sadece turistik amaçlarla geldiklerini ve ülkelerine dönmekten başka bir niyetlerinin olmadığını belirtiyorlar.

İran ile İsrail arasında 4 gün önce başlayan çatışmalar devam ederken, Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ancak bu kez yoğunluk, Türkiye'ye gelişlerden çok İran'a dönüş yönünde yaşanıyor.

Van'a giriş yapan İranlı turist sayısı normal döneme göre daha düşük seviyede kaldı. Gelen bazı ziyaretçilerin ise kısa süreli ziyaretlerin ardından yeniden ülkelerine döndüğü belirtildi. İranlılar, Türkiye'ye yalnızca turistik amaçlarla geldiklerini ve ülkelerinden kalıcı olarak ayrılma niyetlerinin olmadığını ifade etti.

Çatışma ortamına rağmen İran halkının büyük bölümünün vatanına bağlı olduğunu vurgulayan ziyaretçiler, "İran halkı vatanseverdir" mesajını verdi. İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştiren bazı turistler, İran'ın da gereken yanıtı verdiğini söyledi.

İHA muhabirine konuşan Tahir Lu, İran'da şu an durumların iyi olduğunu belirtti. İsrail'in İran'ı vurduğu gibi İran'ın da İsrail'i vurduğunu ifade eden Lu, "Ne Amerika ne de İsrail, kimse bize bir şey yapamaz. Buraya gelenlerin hepsi gezmeye geliyor. İran'ı kimse terk etmez. Akşam ışıkları gördük ama bizim İran'dan giden ışıklardı. Biz vuruyoruz. Biz her zaman ülkemizin yanındayız" dedi.

"Kimse ülkesinden kaçmıyor"

Bir diğer İranlı vatandaş ise kimsenin ülkesini terk etmediğini aksine geri döndüğünü dile getirerek, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Çevrem de orada olduğu için mecbur geri dönüyorum. Ancak kimse ülkesinden kaçmıyor. Aksine buradakiler memleketlerine geri dönüyorlar. Gelişlere göre, gidişler daha fazladır. Ben de bu şekilde beklemiyordum. İran halkı toprağını sever" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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