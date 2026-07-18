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Kuveyt'te İran saldırının ardından su arıtma tesisinde yangın

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Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran saldırısının ardından enerji üretim ve su arıtma tesisinde yangın çıktığını, bazı ünitelerin kapatıldığını duyurdu. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak askıya alındı. İran, saldırının ABD'nin saldırılarına misilleme olduğunu açıkladı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran saldırısının ardından enerji üretim ve su arıtma tesisinde yangın çıktığını, bazı enerji üretim ünitelerini kapatıldığını duyurdu.

İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e düzenlediği saldırıda elektrik üretim ve su arıtma tesis hasar aldı. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran saldırısının ardından enerji üretim ve su arıtma tesisinde yangın çıktığı, bazı enerji üretim ünitelerini kapatıldığı ifade edildi. Söndürme ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Kuveyt Havayolları şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

İran'ın Kuveyt'e yönelik son saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki ABD varlıklarının hedef alındığı bildirildi. Kuveyt'teki El-Udairi Üssü'nde bulunan ABD ordusunun mühimmat depoları, Ali Al Salem Üssü'ndeki karargah binalarını ve mühimmat depolarını ile birkaç bağlantı köprüsünün hedef alındığı aktarıldı. Daha sonra El-Ahmadi limanında bulunan ABD filosunun yakıt ikmal noktasının vurulduğu, ayrıca ABD'ye ait sinyal ve telekomünikasyon merkezinin imha edildiği ifade edildi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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