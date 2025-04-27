Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İran'daki Liman Patlamasında Can Kaybı 40'a Yükseldi

İran'daki Liman Patlamasında Can Kaybı 40'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada can kaybı 40'a ulaştı. Yaralı sayısı ise bini aştı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yangın kontrol altına alınamadı.

İran'daki Şehid Recai Limanı'nda dün meydana gelen patlamada can kaybı 40'a yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini bildirerek, yaralı sayısının bini aştığını ifade etti. Hayatını kaybedenler arasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin de bulunduğunu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Aşuri, "Patlamada binden fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 194'ünün hastanelerde tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yangın kontrol altına alınamadı

Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını belirterek, yangının gece itibarıyla tamamen söndürülmesinin beklendiğini açıkladı. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise olay yerinde incelemelerde bulunmak ve kazazedelerin aileleriyle görüşmek üzere Bender Abbas kentine gitti.

Patlamanın yol açtığı yoğun hava kirliliği nedeniyle Bender Abbas ve Keşm kentlerinde bugün eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verilmişti. Ülkede yarın ise 1 günlük ulusal yas ilan edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.