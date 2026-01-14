İran'da şiddet eylemlerinde ölen güvenlik güçleri ve sivilleri binlerce kişi uğurladı

İran genelinde son haftalarda yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen ve şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Başkent Tahran'da bugün son haftalarda yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende, İran bayraklarına sarılı tabutlar büyük araçlarla taşındı. Tabutların üzeri kırmızı-beyaz güller ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla süslendi. Tahran Üniversitesi çevresini dolduran kalabalık, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ve hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşırken, sahneden taziye konuşmaları yapan konuşmacıya karşılık sloganlar attı. - TAHRAN