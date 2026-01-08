Haberler

İran'da protestolar 12'nci gününde

İran'da hayat pahalılığı ve rekor düzeyde değer kaybeden para birimi nedeniyle başlayan protestolar, 12. gününde ülke genelinde devam ederken internet kesintisi yaşanıyor. Tahran'da yükselen tepkiler, büyük bir halk hareketine dönüşmüş durumda.

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle devam eden protestolar, 12'nci gününde devam ederken, ülke genelinde internet kesintisi yaşandı.

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başkent Tahran'da esnaf tarafından 28 Aralık'ta başlatılan protestolar, ülke geneline yayılmasının ardından 12'nci gününde devam ediyor. Başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi.

Çevrimiçi izleme kuruluşu Netblocks, protestoların artmasıyla İran'da 'ülke çapında internet kesintisi' olduğunu bildirerek, "Canlı ölçümler, İran'ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu olay, ülke genelindeki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından geldi ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor" dedi.

İran'da ekonomik kriz sokaklara taştı

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı. Protestolar kapsamında Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran'daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. - TAHRAN

