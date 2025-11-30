İran, Basra Körfezi'nde 350 Bin Litre Kaçak Akaryakıta El Koydu

İran'ın güneyinde Basra Körfezi açıklarında düzenlenen operasyonda, 350 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan Esvatini bandıralı bir gemiye el konuldu.

İran, kaçak akaryakıtla mücadelesini sürdürüyor. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2'nci Bölge Komutanı Heyder Heneryan Mucerred, yaptığı açıklamada, ülkenin deniz sınırlarının korunması ve bölge güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgenin Donanma tarafından tam gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Basra Körfezi'nde 350 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen Esvatini bandıralı bir gemi durdurularak el konuldu" dedi. Gemide, komşu ülkelerden bir kişi ile Hindistan uyruklu toplam 13 mürettebatın bulunduğunu aktaran Mucerred, mahkeme kararıyla geminin Buşehr kıyılarına çekildiğini, gemideki 350 bin litre kaçak motorinin boşaltılarak Buşehr Petrol ve Gaz Şirketi'ne teslim edildiğini kaydetti. - TAHRAN