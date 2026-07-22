'Güvenli Ödeme Sistemi' kılıfıyla dolandırıcık yapan çete çökertildi: 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 7 ayrı ilde, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları, "Güvenli ödeme sistemi" bahanesiyle dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 1 kişi ise emniyetteki sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerin kendilerini noter görevlisi olarak tanıttıkları, mağdurları "güvenli ödeme sistemi" çerçevesinde hesaplarında kapora tutarı kadar para bulundurmaları gerektiği yönünde yanıltarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şebekenin suçta "patates hat" olarak tabir edilen kayıt dışı GSM hatlarını kullandığı, elde edilen suç gelirlerini ise banka hesapları üzerinden akladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ile 1 taşınmaza da el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından berbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı