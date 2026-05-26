Terminalde unutulan çantadan servet çıktı: Yarım kilo altın bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde unutulan çantada yaklaşık yarım kilo altın bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kameraları sayesinde çantanın sahibini bularak 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çantadan yaklaşık yarım kilo altın çıktı. Dalgınlık sonucu çantasını terminalde unutan kadın, polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyük bir mağduriyet yaşamaktan kurtuldu.

Olay, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç., içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını bankta unutarak otobüse bindi.

Terminal içerisinde rutin kontrol yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan çantayı fark etti. Şüphe üzerine yapılan incelemede çanta içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler terminaldeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın sahibinin Nesibe Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan kadın yeniden terminale çağrıldı.

İçerisinde yaklaşık yarım kilo altın bulunan çanta, tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. Nesibe Ç. duyarlılıklarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
