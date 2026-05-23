Bursa'da sunta fabrikasında korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında yangın çıktı.

Yangın saat 15.00 sıralarında İnegöl OSB 4. Caddede faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı