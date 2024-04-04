İnegöl'de oto tamircisinin tehlikeli anları kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışan oto tamircisinin tehlikeli anları amatör kameraya yansıdı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi'de meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen oto tamircisi, aracın motor kısmındaki arızayı bulmak için ilginç ve tehlikeli bir yola başvurdu. Sürücü yönetimindeki seyir halinde olan aracın motor kısmına oturan oto tamircisi, arızayı bulmak için yoğun çaba sarf etti. Tamircinin motor kısmı üzerinde oturup metrelerce seyretmesi amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA