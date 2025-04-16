İnegöl'de Mobilya Mağazasında İş Kazası: 5 Metre Yükseklikten Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya mağazasında cam takarken dengesini kaybeden işçi, 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya mağazasında cam takarken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi. Cam firması işçisi Erdenay M. (41), üst katta cam takarken bastığı alçıpanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa