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İnegöl'de Mobilya Mağazasında İş Kazası: 5 Metre Yükseklikten Düştü

İnegöl'de Mobilya Mağazasında İş Kazası: 5 Metre Yükseklikten Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya mağazasında cam takarken dengesini kaybeden işçi, 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya mağazasında cam takarken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi. Cam firması işçisi Erdenay M. (41), üst katta cam takarken bastığı alçıpanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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