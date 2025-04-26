İndirimli Ürünler İçin Mağazada Kavga Çıktı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağazada yapılan indirim sırasında, vatandaşlar indirimli ürünleri kapmak için birbirine girdi. Mağaza önünde oluşan kalabalıkta arbede ve kavga yaşandı, bu anlar kameraya yansıdı.
İndirimli ürün almak için birbirlerine girdiler
ANKARA - Ankara'da bir mağazada yapılan indirim sırasında mağazaya akın eden vatandaşlar birbirine girdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mağaza bazı ürünlerdi indirim yapacağını açıkladı. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Mağazada müşteriler arasında yaşanan arbede ve kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa