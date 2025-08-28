İncirliova'da Kaçak Alkol ve Tütün Denetimi Yapıldı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma tarafından kaçak alkol ve tütün satışına yönelik denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine yapılan denetimlerde, kaçak satışın suç teşkil ettiği konusunda bilgilendirme yapıldı.
İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova ilçesi Erbeyli, ve Sınırteke Mahallelerinde bulunan ve alkol/tütün satışı yapan işyerlerinde akacak tütün/alkol denetimi yapıldı.
Kaçak alkol/tütün satışının TCK kapsamında suç teşkil edilerek adli ve idari yaptırım uygulandığı konusunda işyerleri bilgilendirilirken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa