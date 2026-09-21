İmamoğlu davasında sanık Mert Saraç, BYZAG'a mecburen ödeme yaptığını söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık iş adamı Mert Saraç, Spor A.Ş.'den alacağı ödemeleri alamadığını ve Emrah Bağdatlı'nın (firari sanık) adını veren birisinin kendisi ile iletişime geçtiğini anlattı. Saraç konuşma sonucu ödemelerini alabilmek için Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firması tarafından yönlendirilen faturayı ödemek zorunda kaldığını da belirtti. Saraç "Bana mevcut ödemelerimi alabilmem ve işlerimin de devam edebilmesi için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini söyledi. Ben hem devam eden işlerimin tehlikeye girmemesi hem de kalan ödemelerimi alabilmek adına mecburen ödemeleri yaptım. BYZAG (Tutuklu sanık Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firması) tarafından bana faturalar yönlendirildi ve ben de bu faturalar karşılığında ödemeler yaptım. Herhangi bir mal veya hizmet almadan kesilen bu faturalara karşılık yapılan ödemelerin sebebi ise tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır. İstemeden de olsa helal şirketime haram bulaştırmış gibi hissediyorum kendimi. Devam eden işlerimle alakalı ödemelerin ve işlerin akıbetiyle alakalı tehdit edildim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 20'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada Mürettebat Event Medya Fuar Promosyon ve Tekstil Anonim Şirketi yetkilisi Mert Saraç savunma yaptı. Sanık Saraç hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt yöneticisi Murat Ongun'un eşi olan Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait olan BYZAG isimli firmaya, herhangi bir hizmet almamasına rağmen para gönderdiği belirtilmişti. Saraç'ın iddianamede 'rüşvet' ve 'kamu zararına dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

"Yapılan ödemelerin sebebi tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır"

Saraç savunmasında "BYZAG tarafından bana faturalar yönlendirildi ve ben de bu faturalar karşılığında ödemeler yaptım. BYZAG firmasından şirketime yönlendirilen faturalarda belirtilen bileklikler de tarafıma gönderilmedi. Herhangi bir mal veya hizmet almadan kesilen bu faturalara karşılık yapılan ödemelerin sebebi ise tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Spor A.Ş.'den alacağım ödemeleri ya alamıyordum ya da çok geç alıyordum. Ayrıca yine aynı dönemde devam eden faturalandırdığım işlerim vardı. Tam bu süreçteyken Emrah Bağdatlı'nın adını veren birisi benimle iletişime geçti. Açıkçası ismen kim olduğunu da hatırlamıyorum. Bana mevcut ödemelerimi alabilmem ve işlerimin de devam edebilmesi için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini söyledi. Ben hem devam eden işlerimin tehlikeye girmemesi hem de kalan ödemelerimi alabilmek adına mecburen ödemeleri yaptım. Bana bileklik faturası kesmişler, benim bu kadar bileklikle ne işim olabilir? Yılbaşı hediyesi diye aldı demişler" ifadelerini kullandı.

"İstemeden de olsa helal şirketime haram bulaştırmış gibi hissediyorum kendimi"

Saraç savunmasının devamında "Şirketim bu işlemler karşılığında hiçbir maddi ya da manevi fayda sağlamamıştır, ödeme dışında herhangi bir yönlendirici rolüm veya bilgi sahibi olduğum bir husus yoktur. Tarafımıza yöneltilen bu işlemler dışında faturaların hazırlanış süreci, içerik denetimi, organizatör yapısı ya da paranın akıbetine, ne için kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye de sahip değilim. BYZAG Sanat Tasarım isimli firmaya göndermiş olduğum para da bu kapsamdadır. BYZAG isimli firmanın o dönem içerisinde kime ait olduğunu bilmiyordum. Zeynep Ayten Gözdem Ongun isimli şahsı da tanımıyordum. Zeynep Ayten Gözdem Ongun her ne kadar aramızda ticari ilişki vardır olarak belirtse de bu savunmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten kendisi faturalandırılan ürünlerin varlığına ve teslimine ilişkin de herhangi bir belge sunamayacaktır. Burada aslen mağdur olan, zarar gören de şahsımdır. BYZAG konusundan zaten mağdurum. Ödemelerimde aksama olamaması için bir EFT yaptım, istemeden de olsa helal şirketime haram bulaştırmış gibi hissediyorum kendimi. Kendileri göndermedikleri bir ürün faturasını kesip ödemesini alıp sonra da masummuş gibi burada firmamın adını boy boy servis ettiler" şeklinde konuştu.

"Ödemeler ve devam edecek işlerin akıbetiyle alakalı açıkçası tehdit edildim"

Tutuksuz sanık Saraç'ın savunmasının ardından tutuklu sanık Murat Ongun soru sormak için söz aldı. Ongun'un "Emrah Bağdatlı adı verilerek hangi gerekçeyle yönlendirildiniz?" sorusuna sanık Saraç "Emrah Bağdatlı vasıtasıyla ulaştığını söyleyen bir telefon aldım. Bu telefonda da devam eden işlerimle alakalı ödemelerin ve devam edecek işlerin akıbetiyle alakalı açıkçası tehdit edildim. Mevcut yapacağım işlerin ve arkada bekleyen yüksek tutarların riske girmemesi adına bu adımı attım" yanıtını verdi. Murat Ongun ardından "Şunu mu diyorsunuz; Spor A.Ş.'den alacağınız ödemelerin yapılmaması tehdidi karşısında BYZAC firmasından alışveriş yapmak mecburiyetinde bırakıldınız, onu mu diyorsunuz?" dedi. Sanık Saraç "Doğrudur, aldığım telefonda bu minvalde görüş belirtildi" şeklinde cevap verdi. Ardından Ongun "Sizi tanımadığınız biri aradı, 'şu firmaya ödeme yap' dedi, siz de yaptınız" dedi. Mert Saraç ise "Evet, baskı ve tehdit karşısında yapmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı