İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek

İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. SPK'nın da ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. Ayrıca SPK'nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı