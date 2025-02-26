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Ilgaz Dağı'nda JAK Timleri Kayak Merkezlerinde Güvenliği Sağlıyor

Ilgaz Dağı'nda JAK Timleri Kayak Merkezlerinde Güvenliği Sağlıyor
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Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hizmet veren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistler için huzur ve güven sağlıyor. Ekipler, olumsuz durumlara karşı sürekli teyakkuz halinde.

Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde nöbet tutan JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Kayak sezonunun başladığı Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor. Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı kar motorları ve dron desteğiyle daima teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde tatbikat ve eğitimlerine aksatmadan devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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