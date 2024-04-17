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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 HP 417 plakalı otomobil ile 15 ABF 189 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada Ahmet Can B., Gülsüm B., Müslüm B., ve Remziye K., yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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