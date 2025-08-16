Iğdır'da Yüksek Gerilim Hatları İçin Helikopterle Güvenlik Önlemleri

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek muhtemel arızaların önüne geçmek amacıyla önemli bir çalışma yürütülüyor. Rüzgar nedeniyle birbirinden bağımsız hareket edebilen iki hattın çarpışmasını engellemek için helikopterle yapılan müdahale sayesinde hatların güvenliği artırılıyor.

TEİAŞ ekipleri, helikopter yardımıyla hattın üst kısmına koruma takılmasını sağlıyor. Helikopterin aşağıya sarkan kovanın içine giren uzman personel, yüksek gerilim hatlarına koruma elemanlarını yerleştirerek, hattın düzgün çalışmasını sağlıyor. Bu titiz çalışma sayesinde elektrik iletim hatlarında yaşanabilecek arızaların önüne geçiliyor ve bölgede enerji kesintilerinin yaşanması engelleniyor.

Hava şartlarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak yüksek gerilim hatlarında olabilecek tehlikeleri önlemek için gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, enerji güvenliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. - IĞDIR