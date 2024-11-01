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İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı

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Iğdır'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için düzenlenen saygı duruşu sırasında ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nda tribünde ayağa kalkmadıkları tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

27 Ekim 2024 Pazar günü Iğdır Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakası öncesinde, TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı'nda tribünde ayağa kalkmadıkları tespit edilen N.K. ve B.Y. isimli şahıslar, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, milli değerlere saygı göstermenin önemine dikkat çekerek bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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