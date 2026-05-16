Iğdır küçük sanayi sitesindeki iş yerleri sular altında kaldı

Güncelleme:
Iğdır'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçük Sanayi Sitesi'nde su taşkınları meydana geldi. Tıkanan giderler nedeniyle birçok iş yeri sular altında kalırken, esnaf kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

Iğdır'da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Merkezde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de yağışlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Sanayi sitesindeki gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin birçok sokağı kısa sürede suyla kaplandı. Sel suları bazı iş yerlerine kadar girerken, esnaf dükkanlarına dolan suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Yaşanan su baskınları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, birçok iş yeri hizmet veremez hale geldi. Esnaf, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek özellikle yoğun yağışlarda benzer sorunların sık sık yaşandığını ifade etti. Esnaf Ahmet Gülcan iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Dükkanlarımızın hepsini su bastı. Yağmurun başlamasıyla birlikte iş yerlerimizin içi kısa sürede suyla doldu. Şu an durumumuz hiç iyi değil" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
