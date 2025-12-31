Iğdır'daki kuyumcu hırsızlığıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.Ö., M.B. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldıkları tespit edildi. Zanlılara ait araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.B. adli kontrol şartıyla İ.A. ise "konutu terketmemek" şartıyla salıverilirken, B.Ö. isimli şahıs tutuklandı. - IĞDIR