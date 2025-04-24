İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Mersin merkezli 20 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa